Coordenador da LRG Construtora fala sobre o lançamento do Residencial Portal do Sol I em Dourados

O quadro Vitrine de Negócios desta quarta-feira (21/01) recebeu Mailson Santos, coordenador regional comercial MS da LRG Construtora, para falar sobre o lançamento do empreendimento Portal do Sol I em Dourados. Ele também falou sobre o crescimento mercado imobiliário na cidade e das condições de financiamentos e subsídios do

Programa Minha Casa Minha Vida.

“O residencial Portal do Sol I está localizado em Dourados e contará com 542 unidades, sendo que 460 unidades de dois dormitórios e 82 unidades de três dormitórios sendo uma suíte. É um residencial aberto com lotes planejados a partir de 200 m²”, explica.

Segundo o coordenador, as unidades se enquadram no Programa Minha Casa Minha Vida facilitando o financiamento pela Caixa Econômica Federal. “O valor de lançamento parte de R$ 205 mil. O valor de mercado avaliado é de R$ 224 mil, o que representa um desconto imediato de R$ 19 mil na entrada. As parcelas do imóvel podem começar a partir de R$ 550 a R$ 600, dependendo do perfil do comprador”.

Já sobreo o prazo de entrega ele informa: “O prazo máximo é de 36 meses, embora a construtora tenha um histórico de entregas antecipadas”.

Sobre a LRG Construtora

A empresa possui mais de 25 anos de mercado e já atendeu mais de 18.000 clientes [04:05].

Além de Dourados, a construtora atua em Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e em breve lançará empreendimentos em Caarapó [03:52].

Mais informações: Os interessados podem visitar o plantão de vendas e a casa decorada na Avenida Marcelino Pires, 440, entre o Atacadão e a Havan.

Confira a entrevista: