Coragem e inovação marcam os 25 anos do Dourados News

O quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (18) recebeu a empresária Andreia Medeiros Rodrigues, diretora do portal Dourados News, pioneiro no jornalismo online no interior de Mato Grosso do Sul.

Em 23 de novembro o Dourados News completa 25 anos de fundação. Neste período, o portal esteve presente não só na mudança em fazer jornalismo em tempo real, ampliando alcance e incluindo-se em meio às novas tecnologias, como também marcou gerações tanto àqueles que se adaptaram e passaram acompanhar o novo formato de ler a notícia, quanto ao público mais jovem, que cresceu tendo no meio digital a principal fonte de informação.

Andreia fala dos desafios do início do site, quando a internet era discada e as pessoas não acreditavam no potencial do online, o que exigiu coragem para tocar o projeto e convencer os clientes sobre tudo o que ainda estava por vir.

Confira a entrevista na íntegra: