Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Coragem e inovação marcam os 25 anos do Dourados News

Jhonatan Xavier

pioneiro no jornalismo online no interior de Mato Grosso do Sul, em 23 de novembro o Dourados News completa 25 anos de fundação / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados
pioneiro no jornalismo online no interior de Mato Grosso do Sul, em 23 de novembro o Dourados News completa 25 anos de fundação / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados

O quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (18) recebeu a empresária Andreia Medeiros Rodrigues, diretora do portal Dourados News, pioneiro no jornalismo online no interior de Mato Grosso do Sul.

Em 23 de novembro o Dourados News completa 25 anos de fundação. Neste período, o portal esteve presente não só na mudança em fazer jornalismo em tempo real, ampliando alcance e incluindo-se em meio às novas tecnologias, como também marcou gerações tanto àqueles que se adaptaram e passaram acompanhar o novo formato de ler a notícia, quanto ao público mais jovem, que cresceu tendo no meio digital a principal fonte de informação.

Andreia fala dos desafios do início do site, quando a internet era discada e as pessoas não acreditavam no potencial do online, o que exigiu coragem para tocar o projeto e convencer os clientes sobre tudo o que ainda estava por vir.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos