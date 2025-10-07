Corpo carbonizado encontrado em carro seria de morador de Dourados

O corpo encontrado carbonizado em um veículo na madrugada da segunda-feira (06) seria de um morador da Reserva Indígena de Dourados, identificado como Reagan. O caso é tratado como um possível homicídio qualificado por motivo torpe.

Segundo as informações policiais, o corpo ainda está em processo de identificação no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Dourados, entretanto, a família reconheceu o desaparecimento de Reagan e confirmou que o veículo encontrado em VW Gol, placas de Dourados, pertence a ele.

De acordo com apurações do Rio Brilhante em Tempo Real, as investigações conduzidas pela Polícia Civil apontam como principais suspeitos os irmãos Alice, de 29 anos, moradora de Rio Brilhante, e Dalto, de 31, residente em Dourados. Eles já estavam presos desde a madrugada de segunda-feira, flagrados pela Polícia Militar tentando furtar uma motocicleta em Rio Brilhante.

Os levantamentos policiais apontam que que os irmãos participaram diretamente do homicídio. O caso segue em investigação.