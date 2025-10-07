Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

HOMICÍDIO

Corpo carbonizado encontrado em carro seria de morador de Dourados

Jhonatan Xavier

Veículo com placas de Dourados foi encontrado em Rio Brilhante / Foto: Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real
Veículo com placas de Dourados foi encontrado em Rio Brilhante / Foto: Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real

O corpo encontrado carbonizado em um veículo na madrugada da segunda-feira (06) seria de um morador da Reserva Indígena de Dourados, identificado como Reagan. O caso é tratado como um possível homicídio qualificado por motivo torpe.

Segundo as informações policiais, o corpo ainda está em processo de identificação no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Dourados, entretanto, a família reconheceu o desaparecimento de Reagan e confirmou que o veículo encontrado em VW Gol, placas de Dourados, pertence a ele.

De acordo com apurações do Rio Brilhante em Tempo Real, as investigações conduzidas pela Polícia Civil apontam como principais suspeitos os irmãos Alice, de 29 anos, moradora de Rio Brilhante, e Dalto, de 31, residente em Dourados. Eles já estavam presos desde a madrugada de segunda-feira, flagrados pela Polícia Militar tentando furtar uma motocicleta em Rio Brilhante.

Os levantamentos policiais apontam que que os irmãos participaram diretamente do homicídio. O caso segue em investigação.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos