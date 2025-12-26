Corpo de jovem de 20 anos é encontrado no Rio Brilhante

Equipe do Corpo de Bombeiros resgataram o corpo de Neemias Viana Lima da Silva, 20, que morreu afogado após entrar no Rio Brilhante, em Maracaju, na tarde de quinta-feira (25).

Segundo as informações dos bombeiros, familiares contaram que o rapaz entrou nas águas e em determinado momento sumiu. Eles ficaram preocupados e então acionaram os militares no fim da tarde.

Devido ao horário, as buscas foram iniciadas na manhã desta de hoje (26), com uma equipe de mergulhadores que horas depois, encontraram o corpo de Neemias. O jovem foi retirado da água e levado para exames.