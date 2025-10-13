Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

NAVIRAÍ

Corpo de mulher é encontrado embaixo de árvore com golpes de faca

Jhonatan Xavier

Corpo de Maria Otacília Maciel, de 27 anos, foi encontrado com golpes de faca / Foto: Reprodução/Redes Sociais
Corpo de Maria Otacília Maciel, de 27 anos, foi encontrado com golpes de faca / Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia investiga a morte de uma mulher, identificada como Maria Otacília Maciel, de 27 anos, encontrada morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (13), em Naviraí, cidade a 137 km de Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 00h15 populares acionaram a polícia após encontrarem o corpo caído embaixo de uma árvore, com diversas perfurações pelo corpo e manchas de sangue nas roupas. Ela apresentava lesões na parte superior direita do tórax, indicando que havia sido atacada com uma arma branca.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou a mulher ao Hospital Municipal de Naviraí, onde o óbito foi confirmado, bem como que os ferimentos eram compatíveis com golpes de faca.

O caso foi registrado como homicídio simples e morte por causa indeterminada.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos