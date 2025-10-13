Corpo de mulher é encontrado embaixo de árvore com golpes de faca

A Polícia investiga a morte de uma mulher, identificada como Maria Otacília Maciel, de 27 anos, encontrada morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (13), em Naviraí, cidade a 137 km de Dourados.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 00h15 populares acionaram a polícia após encontrarem o corpo caído embaixo de uma árvore, com diversas perfurações pelo corpo e manchas de sangue nas roupas. Ela apresentava lesões na parte superior direita do tórax, indicando que havia sido atacada com uma arma branca.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou a mulher ao Hospital Municipal de Naviraí, onde o óbito foi confirmado, bem como que os ferimentos eram compatíveis com golpes de faca.
O caso foi registrado como homicídio simples e morte por causa indeterminada.