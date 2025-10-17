Corrida e Caminhada Rosa terá percurso de até 5km neste sábado

Após sete anos, a tradicional Corrida e Caminhada Rosa está de volta neste sábado (18), e deve reunir 500 participantes, sendo 350 na corrida, com percurso de 5 km, e 150 na caminhada, com trajeto de 3 km. Além das provas, haverá café da tarde e apresentação musical do cantor Dagata, garantindo uma tarde de celebração e integração ao final do percurso.

A largada está marcada para as 16h, no Parque dos Ipês, com entrada gratuita e estrutura especial para receber o público. A organização da ação é da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), dentro da programação do Outubro Rosa, mês voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

As inscrições gratuitas foram garantidas mediante compromisso de doação de absorventes ou lenços umedecidos, que serão destinados a instituições beneficentes cadastradas pela Prefeitura. O uso da camiseta oficial do evento será obrigatório, mas também serão aceitas camisetas rosa ou pink de grupos e assessorias esportivas.

A entrega dos kits, compostos por camiseta, chip de cronometragem e número de peito, ocorrerá nesta sexta-feira (17), das 17h às 19h, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão (Jorjão), devendo as participantes fazerem a entrega de absorventes ou lenços umedecidos. Durante o evento, mães poderão levar os filhos, pois haverá espaço infantil com brinquedos e monitores.

A premiação contemplará as cinco primeiras colocadas da classificação geral da corrida com troféus e brindes, além de troféus por faixa etária (14-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 e 70+). Todas as participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas. O percurso contará com postos de hidratação a cada 2,5 km, frutas, isotônicos e banheiros na largada e na chegada.

A Corrida e Caminhada Rosa conta com o apoio de diversas instituições e empresas parceiras que se uniram à Prefeitura de Dourados e à Funed para promover um evento que simboliza superação, cuidado e amor à vida.