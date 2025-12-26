Costa Rica apresenta elenco e comissão técnica para o Campeonato Estadual

O Costa Rica EC apresentou oficialmente elenco e comissão técnica para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. O clube reuniu em um jantar no Centro de Convivência do Idoso, na última terça-feira (23), personalidades políticas, como o prefeito Cleverson Alves, patrocinadores e apoiadores da Cobra do Norte que busca repetir os títulos de 2021 e 2023 e, consequentemente, retornar às competições nacionais.

O primeiro anunciado foi o técnico Leocir Dall’Astra, atual campeão estadual pelo Operário FC, no fim de setembro. Desde então, o treinador trabalha com a diretoria do CREC na montagem do elenco. Na lista, alguns já conhecidos pelo torcedor, como o goleiro Ricardo, lateral-esquerdo Neto, o meia Matheus Canhota e o atacante Bruninho, destaque do time no último Estadual.

O grupo é formado ainda pelos goleiros Ruan Gigante e Gustavo, os laterais Lima, Edi e Nininho, os zagueiros Jacone, Chapecó, Cris, Gabardo, Samuel e Zé; os meias Lucas, Fernandinho, Elias Ceará, Fernando e Paulo Victor; e os atacantes Válber, Adriano, Tcharles, Manu e Hikelmy.

A comissão técnica comandada por Dall’Astra é formada pelo preparador físico Cláudio Pavão, auxiliar técnico Leandro Nunes, analista Márcio Marins e o preparador de goleiros Betinho Freitas, esse já no clube há algumas temporadas.

O grupo montado para o Campeonato Estadual iniciou a preparação na terceira semana de dezembro, com os primeiros exames médicos e treinos físicos e técnicos, tanto no Centro de Treinamento Júlio Maia, como no gramado do Estádio Laertão, onde vai mandar seus jogos.

Espelho de Jovens Atletas

Nas boas vindas à Costa Rica, o prefeito Delegado Cleverson reforçou a importância do CREC ao município e de como os atletas podem ser exemplos para as crianças. “O Costa Rica Esporte Clube é mais do que um time de futebol para nós, é um projeto. Os senhores verão várias crianças do nosso projeto ‘Forjando Campeões’ com a camisa do CREC se espelhando nos senhores, sonhando também vestirem essa camisa. Que possam dar o máximo possível dentro de campo que a vitória do CREC é a vitória de Costa Rica, a vitória dos senhores e juntos seremos tricampeões em 2026”, disse.

O presidente do clube, Rogério Paes, ressaltou o trabalho em buscar melhorias, com o objetivo de que o CREC busque o tricampeonato. O dirigente agradeceu os representantes do Grupo Atvos, patrocinadora oficial, que reafirmou a continuidade da parceria. “Oficialmente lançamos o nosso elenco que já começou a treinar há alguns dias. A expectativa é de vir brigar pelo título mais uma vez e o grupo tem trabalhado de maneira muito forte, tem se entregado de corpo e alma. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse ano a gente jogue pelo título, para trazer alegria aqui pra população de Costa Rica”, disse.

O técnico Leocir Dall’Astra mostra confiança nos resultados da temporada. “Eu prometo vitória, nunca prometo vitória, nem título. Mas pode ter certeza, torcedor, que o nosso time vai ter garra, dedicação e uma entrega nos 90 minutos. É o mínimo que a gente pode fazer para honrar a camisa do Costa Rica, batalhar e brigar até o último minuto”, completa.

O Costa Rica estreia no Campeonato Estadual fora de casa, no dia 24 de janeiro, sábado, contra o CR Aquidauana no Estádio Mário Pinto (Noroeste). A primeira partida no Estádio Laertão acontece na segunda rodada, no dia 28, quarta-feira, 19h30, contra o Ivinhema FC. A competição começa no dia 18 de janeiro, com a partida isolada entre o atual campeão Operário contra o FC Pantanal, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.