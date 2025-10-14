Criação de lei sobre uso de cicloelétricos é tema de reunião das forças de segurança em Dourados

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) promoveu uma reunião de trabalho na Escola Pública de Trânsito (EPT) com representantes das forças de segurança e fiscalização que atuam no setor de trânsito do município.

O encontro foi realizado nesta terça-feira (14) com o objetivo de discutir a criação de uma lei municipal que regulamente o uso de cicloelétricos e veículos autopropelidos (patinetes elétricos, por exemplo) nas vias de Dourados, garantindo maior segurança, fluidez e organização no tráfego urbano.

“Precisamos alinhar regras e responsabilidades para que o uso desses meios de transporte aconteça com segurança, sem comprometer a integridade dos usuários nas vias”, destacou o presidente da Agetran, Juscelino Cabral. Segundo ele, o número crescente dos cicloelétricos tem exigido novas medidas de controle e conscientização.

A justificativa para a proposta está na necessidade de adequar o trânsito de Dourados à nova realidade da mobilidade urbana, que vem sendo transformada pela chegada de veículos elétricos individuais.

“A ausência de regulamentação específica tem gerado situações de risco, conflitos no tráfego e dificuldades de fiscalização, o que reforça a importância de uma legislação atualizada e alinhada às normas de segurança viária”, concordam os participantes do encontro.

Durante a reunião, foram apresentadas propostas de regulamentação, sinalização e campanhas educativas, que devem compor o texto da futura lei. As instituições presentes destacaram que a medida não busca restringir o uso desses veículos, mas sim garantir o convívio seguro entre todos os modais, como motoristas, ciclistas, pedestres e condutores dos cicloelétricos.

A responsável pela Escola Pública de Trânsito, Márcia Nonato, considera que a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Dourados em trabalhar de forma integrada com as forças de segurança e fiscalização, por meio da Agetran, “para tornar o trânsito mais seguro, fluido e responsável para toda a população”.

Participaram do encontro o diretor-presidente da Agetran, Juscelino Cabral, além de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal, Detran-MS e Polícia Militar.