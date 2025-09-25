Veículos de Comunicação
Início Dourados

Tragédia

Criança sobe em reboque de carreta bitrem e morre atropelada em Amambai

Kátia Kuratone

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o menino sobe no veículo em movimento. O motorista não percebeu que a criança havia subido na carreta. (Reprodução vídeo)
Uma criança indígena da etnia Guarani Kaiowá, de 9 anos, morreu atropelada em Amambai – cidade localizada a 130 km de Dourados – após subir no eixo que une dois semirreboques de uma carreta bitrem.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o menino sobe no veículo em movimento. O motorista não percebeu que a criança havia subido na carreta.

Segundo informações da Polícia Civil, a criança brincava com dois primos quando o acidente aconteceu. O menino correu para subir na carreta quando o motorista realizava uma conversão. Ele caiu próximo a uma das rodas traseiras ao tentar descer do veículo.

Os peritos analisaram as câmeras de segurança e concluíram que não houve crime e o motorista não vai responder pela morte.

A criança morava na Aldeia Indígena da Aldeia Amambai.

A Polícia Civil lamentou o ocorrido e alertou à população sobre cuidados redobrados com crianças nas ruas.

