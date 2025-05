Cultura faz plantão de emissão e renovação de carteira do artesão em Dourados

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) vai realizar plantões de emissão e renovação da Carteira do Artesão, nos dias 26 e 27 de maio, durante os períodos matutino e vespertino, no Parque dos Ipês. O documento é essencial para o artesão e oferece diversos benefícios e reconhecimento formal da sua atividade.

No dia 26 de maio, o atendimento será das 8h às 11 e das 14h às 17, exclusivamente no Teatro Municipal e no dia 27 de maio, das 8h às 11h, no Teatro Municipal e a partir das 16h, na Feirinha do Parque dos Ipês.