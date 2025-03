ENTREVISTA

Sebrae destaca programas para mulheres empreendedoras

Maria Izabel, consultora do Sebrae Dourados, foi uma das entrevistadas desta segunda-feira (10), no Programa Microfone Aberto. Ela destaca as diversas ações realizadas ou apoiadas pela entidade no mês de março, com o objetivo de capacitar e apoiar o empreendedorismo feminino no Estado. Confira a agenda e a entrevista na íntegra: