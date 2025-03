DAC goleia Aquidauanense e termina primeira fase em terceiro lugar

O Dourados AC ficou muito perto do objetivo de ir direto para a fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas um cartão vermelho fez a diferença a favor da Portuguesa/FC Pantanal. Pela nona rodada, neste domingo (2), o DAC recebeu o rebaixado Aquidauanense e, em tarde de barcos, com três gols, goleou por 5 a 1.

A vitória e o placar elástico, porém, não foi suficiente. Em Campo Grande, o FC Pantanal atropelou o Operário com outra goleada, por 4 a 1. Os dois times terminaram com 18 pontos, atrás apenas do líder Ivinhema, com 19 pontos. Em nove jogos, ambos venceram cinco, empataram três e perderam um. Marcaram 17 gols e sofreram sete, com saldo de dez gols. Iguais em todos os critérios técnicos, a diferença foi o quesito disciplinar, já que o time douradense teve dois jogadores expulsos na primeira fase, enquanto o campo-grandense, apenas um, o que lhe valeu a segunda posição.

No Estádio Douradão a tarde foi do atacante Barcos, que abriu o placar para o DAC aos sete minutos do primeiro tempo. Mas, apesar de marcar cedo, o time douradense não conseguiu ampliar antes do intervalo.

No segundo tempo, o atacante ampliou aos dois minutos em cobrança de pênalti e fez o terceiro aos sete. O Aquidauanense ainda diminuiu aos 11 minutos, com Igor, aproveitando vacilo da zaga adversária. Depois, Flaviano aos 40 minutos e Túlio Renan, aos 47, fecharam a vitória do DAC por 5 a 1.

Próxima Fase

Na terceira posição, o Dourados enfrenta, segundo o regulamento, o sexto colocado na próxima fase por um lugar para enfrentar o Ivinhema na semifinal. A vaga ficou com o Águia Negra ao bater o Corumbaense, em Rio Brilhante, por 3 a 2.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou a tabela detalhada e a partida de ida entre Águia Negra e DAC acontece na próxima quarta-feira (5), às 19h30, no Estádio Ninho da Águia. O jogo de volta será no domingo (9), às 15h30, no Estádio Douradão.