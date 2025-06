Daniel e Rafael contam trajetória do Dono do Espetto

No quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (3/6), no Programa Microfone Aberto, os sócios proprietários da espetaria Dono do Espetto, Daniel Mallmann Estigarribia e Rafael Pereira, falaram sobre a história da empresa e o diferencial do seu negócio.

Em tempos de comidas gourmetizada, eles investem em no espeto tradicional, no palito, o que se torna mais um diferencial no estabelecimento. “Nosso espeto segue o modo tradicional, no palito, preservamos isso até mesmo para trazer mais proximidade com o público. Mas hoje nosso cardápio tem mais de 23 tipos de espetos no palito, alguns não tão comuns nesse formato, como cupim e costela, por exemplo”, explicam.

A empresa surgiu em 2023, do sonho de deixar a rotina de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e ter o seu próprio negócio. A princípio o estabelecimento era de bairro, mas ao ter que entregar o prédio alugado, os empreendedores enxergaram uma nova oportunidade e investiram em um ambiente moderno e acolhedor no Centro de Dourados.

O Dono do Espetto funciona de segunda à sábado, das 11h às 13h30 e das 19h às 23h30, à Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1435.

Confira a entrevista na integra: