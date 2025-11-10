De Dourados, Juventude AG empata com Formiguinhas na estreia da Copa Centro-Oeste de Futsal em Brasília

O time de Dourados, Juventude AG começou sua participação na Copa Centro-Oeste de Futsal com empate. Nesta segunda-feira (10), pela segunda rodada, o grupo douradense enfrentou o Formiguinhas Futsal-GO e, em partida movimentada e cheia de alternativas, ficou no placar igual em 3 a 3, pelo Grupo 2.

A partida no Ginásio Poliesportivo Espelho d’Água, no setor sul de Brasília (DF), teve dois tempos iguais, com destaque para os dois goleiros. Ayran, do JAG, e Jean, do Formiguinhas, que praticaram grandes defesas. No primeiro tempo, o time goiano saiu na frente com 13 minutos de bola rolando, em chute de fora da área de Fernando. No minuto seguinte, Rodrigo Melo também arriscou e igualou o placar em 1 a 1.

No segundo tempo, Marquinhos, em jogada ensaiada na cobrança de falta, recolocou o Formiguinhas na frente. Novo empate do JAG veio com Batalha, aproveitando tiro livre direto e depois, em jogada individual de Rodrigo Melo, eleito pela equipe de transmissão da CBFS TV o melhor em quadra, virou para 3 a 2. Em desvantagem, o time goiano arriscou com o goleiro-linha e, na pressão, chegou ao empate em 3 a 3, com Thayson, fechando o placar.

Terceira rodada nesta terça

O Juventude AG volta a quadra para a terceira rodada nesta terça-feira (11), às 17h (MS), contra o União EC-TO. O último jogo da primeira fase acontece na quinta (13), contra o Fridas Futsal-DF.

Segundo o regulamento, os dois melhores de cada grupo avançam para semifinal com jogos marcados para sexta-feira (14) e a decisão acontece no sábado (15). O campeão garante vaga na Copa dos Campeões, que acontece em dezembro, caminho mais curto para Libertadores de Futsal.

Para disputar a Copa Centro-Oeste, o Brasileiro de Futsal e outras competições da temporada, o Juventude AG tem apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte, Prefeitura de Dourados, Prefeitura de Itaporã, FENDT, Sanesul, Grupo FV, MFCON, AçoFort, AçoTelha, BC Construtora, Log Engenharia Ltda, Lubfil, Oximep, Corpal, Vidale Imóveis, Regulariza Imóveis, Souza Lubrificantes, Planacon Construtora, Vereador Alex Cadeirante, Deputada Mara Caseiro e Deputado Zé Teixeira. (Com informações da assessoria)