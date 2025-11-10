Veículos de Comunicação
Início Dourados

ÀS 15H

De Dourados, Juventude AG estreia hoje na Copa Centro Oeste de Futsal

Jhonatan Xavier

Juventude AG entre em campo hoje (10), às 15h / Foto: Marcelo Berton/Divulgação
Juventude AG entre em campo hoje (10), às 15h / Foto: Marcelo Berton/Divulgação

O Juventude AG estreia, nesta segunda-feira (10), na Copa Centro-Oeste de Futsal, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e que reúne os dois melhores times dos estados da região e do Tocantins. Um dos representantes de Mato Grosso do Sul, o JAG enfrenta o Formiguinhas Futsal-GO, às 15h (MS), em Brasília (DF). A partida tem transmissão com imagens pelo canal oficial da CBFS TV, no YouTube (clique aqui para conferir).

A competição começou neste domingo (9) e, na primeira rodada do Grupo 2, o Fidas Futsal-DF venceu o Formiguinhas por 3 a 1. O outro integrante da chave é o União-TO que enfrentaria o AD Sapezelense-MT na primeira rodada, mas o clube mato-grossense desistiu da participação. Na sequência da primeira fase, o Juventude AG enfrenta o União nesta terça (11) e o Fidas Futsal na quinta (13). Todos os jogos acontecem no Ginásio Poliesportivo Espelho d’Água, no Setor Sul da capital federal.

No Grupo 1, Alfe Corumbá, outro time sul-mato-grossense no torneio, estreou neste domingo com derrota para o Nova Geração-DF por 2 a 1. Vila Nova Gurupi-TO, Instituto Saúde Esporte-GO e Sorriso Futsal-MT completam a chave.

Segundo o regulamento, os dois melhores de cada grupo avançam para semifinal com jogos marcados para sexta-feira (14) e a decisão acontece no sábado (15). O campeão garante vaga na Copa dos Campeões, que acontece em dezembro, caminho mais curto para Libertadores de Futsal.

