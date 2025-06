De helicóptero, policiais apreendem 100 galões de agrotóxicos contrabandeados, avaliados em R$ 2,1 milhões

Uma operação conjunta entre o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) e o 14ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Fátima do Sul, resultou na apreensão de um veículo Ford F4000 com mais de 100 galões de agrotóxico. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões.

O fato ocorreu nesta quarta-feira (18), em Caarapó e um homem de 25 anos foi preso em flagrante.

A apreensão ocorreu quando os policiais militares do CGPA realizavam policiamento aéreo e avistaram em uma estrada entre a MS-278 e MS-147, área rural do município, uma caminhonete com grande volume na carroceria.

No momento em que viu o helicóptero, o autor correu para mata. Policiais do DOF foram solicitados para abordar o veículo e verificar a situação. No local, encontrava-se a F4000 com 102 galões de 20 litros de Agrotóxico.

Questionado, o autor informou que receberia mil reais para levar os agrotóxicos de Caarapó à Fátima do Sul. O material apreendido, o autor e o automóvel, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, em Dourados.