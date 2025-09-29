Veículos de Comunicação
Início Dourados

Defesa Civil de Dourados está apta a emitir alertas de perigo a partir de quarta-feira

Kátia Kuratone

Defesa Civil em Dourados está instalada anexo ao Parque Antenor Martins (Foto: A. Frota)
A Defesa Civil de Dourados estará oficialmente habilitada a emitir alertas de risco para a população a partir desta quarta-feira (1º). Com a ativação do sistema, a partir de outubro, a Defesa Civil de cidades do Centro-Oeste poderão enviar notificações regionais. “A partir de agora, caso ocorra um alerta como tempestade, por exemplo, passaremos a enviar notificação”, explicou o coordenador da Defesa Civil em Dourados, Johnes Santana.

O teste do sistema foi realizado no sábado (27) em todo o Centro-Oeste. Durante o teste, moradores e visitantes de Mato Grosso do Sul receberam a notificação de forma geral, com atraso de quase uma hora. Segundo Santana, a falha não ocorreu no Estado, mas em Goiás, onde os disparos foram centralizados. Equipes de tecnologia do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e técnicos da Defesa Civil Nacional analisam o caso.

Ainda segundo Santana, há dois tipos principais de alertas: o extremo, caracterizado por ameaças graves à vida ou à propriedade e que exige medidas imediatas de proteção, e o severo, quando o risco não demanda ações imediatas, permitindo mais tempo de preparação.

“Pela localização geográfica de Dourados, dificilmente teremos um aviso de nível extremo. Ainda assim, o sistema é fundamental para aumentar a segurança e a prevenção”, concluiu Santana.

