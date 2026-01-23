Defesa Civil de Dourados orienta moradores a se cadastrarem para receber alertas

Com o início do ano marcado por maior volume de chuvas, a Defesa Civil de Dourados, reforça a importância de a população acompanhar os alertas de risco relacionados a fenômenos climáticos. O órgão mantém um sistema gratuito de envio de mensagens por SMS para avisar moradores sobre a possibilidade de desastres naturais em suas regiões.

Para receber os alertas, o cidadão deve enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando o CEP da residência. Após o cadastro, o telefone passa a integrar automaticamente a lista de envio de avisos sempre que houver risco identificado para a área indicada.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Dourados, Jhones Santana, o serviço tem papel fundamental na prevenção. “O sistema permite divulgar boletins de aviso e alertas com antecedência, informando sobre riscos de desastres e eventos adversos, para que tanto os órgãos de resposta quanto a população possam agir a tempo, reduzindo danos e se preparando de forma adequada”, explicou.

A Defesa Civil orienta, especialmente, que moradores de locais considerados mais vulneráveis, como áreas próximas a rios, encostas, morros ou regiões sujeitas a alagamentos, acompanhem a previsão do tempo e fiquem atentos às comunicações oficiais.

Os alertas podem ser emitidos tanto pela Defesa Civil estadual, com sede em Campo Grande, quanto pela Defesa Civil municipal de Dourados, conforme a situação registrada. O órgão destaca ainda que o serviço não substitui a previsão do tempo. As mensagens são enviadas apenas quando há identificação de cenários que exigem atenção especial ou a adoção de medidas preventivas, funcionando como um instrumento de proteção e segurança para a população.

DEFESA CIVIL ALERTA

Desde outubro do ano passado, a Defesa Civil de Dourados está oficialmente habilitada a emitir alertas de risco para a população através do sistema Defesa Civil Alerta. Com a ativação do sistema, a partir do dia 1º de outubro de 2025, a Defesa Civil de cidades do Centro-Oeste passaram a enviar notificações regionais.

O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS), que envia mensagens de emergência para todos os celulares conectados a uma área de risco, sem depender de internet, Wi-Fi ou pacotes de dados. O recurso funciona automaticamente em aparelhos com cobertura 4G e 5G.

Segundo Johnes Santana, há dois tipos principais de alertas: o extremo, caracterizado por ameaças graves à vida ou à propriedade e que exige medidas imediatas de proteção, e o severo, quando o risco não demanda ações imediatas, permitindo mais tempo de preparação. Além desses, também podem ser enviados alertas de demonstração, com caráter educativo para a população.