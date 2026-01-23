Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

AVISO

Defesa Civil de Dourados orienta moradores a se cadastrarem para receber alertas

Redação RCN67

Os alertas podem ser emitidos tanto pela Defesa Civil estadual, com sede em Campo Grande, quanto pela Defesa Civil municipal de Dourados, conforme a situação registrada. (Foto: Assecom)
Os alertas podem ser emitidos tanto pela Defesa Civil estadual, com sede em Campo Grande, quanto pela Defesa Civil municipal de Dourados, conforme a situação registrada. (Foto: Assecom)

Com o início do ano marcado por maior volume de chuvas, a Defesa Civil de Dourados, reforça a importância de a população acompanhar os alertas de risco relacionados a fenômenos climáticos. O órgão mantém um sistema gratuito de envio de mensagens por SMS para avisar moradores sobre a possibilidade de desastres naturais em suas regiões.

Para receber os alertas, o cidadão deve enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando o CEP da residência. Após o cadastro, o telefone passa a integrar automaticamente a lista de envio de avisos sempre que houver risco identificado para a área indicada.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Dourados, Jhones Santana, o serviço tem papel fundamental na prevenção. “O sistema permite divulgar boletins de aviso e alertas com antecedência, informando sobre riscos de desastres e eventos adversos, para que tanto os órgãos de resposta quanto a população possam agir a tempo, reduzindo danos e se preparando de forma adequada”, explicou.

A Defesa Civil orienta, especialmente, que moradores de locais considerados mais vulneráveis, como áreas próximas a rios, encostas, morros ou regiões sujeitas a alagamentos, acompanhem a previsão do tempo e fiquem atentos às comunicações oficiais.

Os alertas podem ser emitidos tanto pela Defesa Civil estadual, com sede em Campo Grande, quanto pela Defesa Civil municipal de Dourados, conforme a situação registrada. O órgão destaca ainda que o serviço não substitui a previsão do tempo. As mensagens são enviadas apenas quando há identificação de cenários que exigem atenção especial ou a adoção de medidas preventivas, funcionando como um instrumento de proteção e segurança para a população.

DEFESA CIVIL ALERTA

Desde outubro do ano passado, a Defesa Civil de Dourados está oficialmente habilitada a emitir alertas de risco para a população através do sistema Defesa Civil Alerta. Com a ativação do sistema, a partir do dia 1º de outubro de 2025, a Defesa Civil de cidades do Centro-Oeste passaram a enviar notificações regionais.

O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS), que envia mensagens de emergência para todos os celulares conectados a uma área de risco, sem depender de internet, Wi-Fi ou pacotes de dados. O recurso funciona automaticamente em aparelhos com cobertura 4G e 5G.

Segundo Johnes Santana, há dois tipos principais de alertas: o extremo, caracterizado por ameaças graves à vida ou à propriedade e que exige medidas imediatas de proteção, e o severo, quando o risco não demanda ações imediatas, permitindo mais tempo de preparação. Além desses, também podem ser enviados alertas de demonstração, com caráter educativo para a população.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos