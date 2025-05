Defesa Civil passa atender até às 19h de segunda a sexta em Dourados

A Defesa Civil de Dourados informou que passa a atender das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, na base situada em anexo ao Parque Antenor Martins, a partir desta quarta-feira (7). O horário de atendimento anterior era das 7h às 13h, mas diante da demanda existente, a mudança foi efetuada com objetivo de atender com maior celeridade à população.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Johnes Aniceto Santana, a medida foi estruturada juntamente a equipe, que notou a necessidade da ampliação do horário dos serviços. “Nossa prioridade é dar agilidade no atendimento às ocorrências e contar com um horário mais amplo também era um pedido do prefeito e, por meio de readequação conseguimos alcançar o objetivo sem gerar ônus”, cita.

Aos finais de semana e feriados, o sistema de atendimento em regime de plantão permanece.

A equipe da Defesa Civil atua no corte de árvores que estejam caídas na via pública e comprometam o acesso de moradores às suas residências e situações semelhantes; inundações, alagamentos e enxurradas; monitoramento do clima e do tempo; vistorias técnicas em imóveis e áreas de risco, emissão de pareceres, relatórios técnicos, boletins de atendimento, bem como interdição e desinterdição de locais que apresentem riscos a vida de pessoas e animais; bem como presta apoio a outras secretarias em ações conjuntas de segurança e prevenção e a comunicação de alerta à população em situações de risco iminente. Em 2025, a média de atendimentos da equipe chega a 60 por mês.

Promover ações preventivas para evitar ou minimizar os impactos de desastres; monitorar e identificar riscos e vulnerabilidades no município, planejar e executar ações de resposta imediata a situações emergenciais; coordenar o apoio técnico e logístico durante ocorrências; integrar esforços com órgãos públicos, instituições e a comunidade; capacitar a equipe técnica e voluntários por meio de treinamentos e cursos são alguns dos direcionamentos da Defesa Civil.

O contato para emergência é o 199.

*Com informações da Assecom