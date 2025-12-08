Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Defron incinera mais de 14 toneladas de drogas em Dourados

Kátia Kuratone

Esta foi a nona incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 162,4 toneladas de entorpecentes destruídos ao longo do ano. (Divulgação/PCMS)

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), no âmbito da Operação CODESUL, realizou a incineração de 14,5 toneladas de drogas, em Dourados na sexta-feira (05).

Segundo a polícia, a destruição do material ilícito teve início às 7h, no Distrito Industrial. Foram incineradas maconha, cocaína, pasta-base, haxixe, skunk, crack, LSD e ecstasy, todas apreendidas em ações conduzidas pela Polícia Civil na região de fronteira.

Esta foi a nona incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 162,4 toneladas de entorpecentes destruídos ao longo do ano.

A DEFRON informa que mantém um canal de denúncias anônimas pelo telefone: (67) 99633-7982, com atendimento 24 horas.

