Delegacia Especializada de Fronteira

'Delegacia da PRF em Dourados é ponto estratégico para o policiamento de fronteira', afirma diretor-geral da PRF em inauguração

Kátia Kuratone e Jhonatan Xavier

Diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira e o superintendente da PRF em MS, João Paulo Pinheiro Bueno (Fotos: Jhonatan Xavier)
Diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira e o superintendente da PRF em MS, João Paulo Pinheiro Bueno (Fotos: Jhonatan Xavier)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou em Dourados nesta terça-feira (25), a maior delegacia da corporação no país. A nova sede, batizada de Delegacia Especializada de Fronteira, foi denominada pelas autoridades da instituição como um “ponto estratégico” e essencial para o fortalecimento do policiamento de fronteira, no combate ao narcotráfico, por dar condições operacionais à equipe que já detém recordes de apreensões no país combatendo o contrabando na região de fronteira.

Presente na cerimônia de inauguração, o diretor-geral da PRF no Brasil, Antônio Fernando Souza Oliveira, destacou que a prioridade da instituição é o fortalecimento do policiamento de fronteira e que Dourados é um ponto estratégico fundamental para essa política.

“A importância do fortalecimento de policiamento de fronteira é uma política que a PRF tem se empenhado em levar adiante e aqui é um ponto estratégico pra gente conseguir já dar esse primeiro passo.  Toda vez que a gente faz uma entrega de uma estrutura grande como essa, de uma estrutura que dá possibilidade dos trabalhos dos agentes serem melhor exercidos, a gente entrega a excelência da PRF em um âmbito ainda maior. Então, a estrutura física é uma valorização e a possibilitação do trabalho do agente da Polícia Rodoviária Federal. Porque o que a gente entrega à sociedade é graças à excelência e à capacidade do agente da PRF.  Uma estrutura física é só o meio de garantir a possibilidade de um trabalho ainda melhor”, destacou o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira.

Questionado sobre o destaque dos agentes da PRF de Dourados, como responsáveis pelas maiores apreensões do Brasil, ele foi categórico em afirmar: “A própria estrutura já responde sua pergunta. É por causa disso mesmo que nós entendemos a questão estratégica da presença da PRF nessa região e há necessidade de que esse trabalho tenha o apoio da gestão central para que ele consiga ter ainda mais efetividade”.

Ao lado do diretor-geral da PRF, o o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno ressaltou que a nova delegacia terá um impacto direto no trabalho de combate ao narcotráfico já realizado em Dourados e todo Estado.

“É um aumento da nossa capacidade operativa na região. A delegacia de Dourados já tem um combate ao narcotráfico muito eficiente. Hoje, o estado do Mato Grosso do Sul está com 251 toneladas de maconha apreendidas, 12 toneladas de cocaína e boa parte dessa apreensão vem dessa delegacia e a gente acredita que vamos aumentar a nossa capacidade, vamos combater o narcotráfico com mais eficiência”, reforçou.

A PRF de Dourados é conhecida nacionalmente pelos resultados expressivos no combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes que se concentram nos corredores rodoviários do Estado. A PRF atua de forma integrada com diversas forças de segurança nos pontos mais sensíveis da malha viária sul-mato-grossense.

Nova sede

A maior delegacia em todo o País da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dourados contou com investimento total de R$ 7,5 milhões, provenientes de emendas da bancada federal, e executado via licitação do Governo Federal. A responsável pela construção foi a empresa JP Engenharia, de Dourados, que finalizou o complexo em um ano e meio.

Batizada de Delegacia Especializada de Fronteira, a nova sede fica em uma área de um hectare doada pela Prefeitura de Dourados. Com 1.220 m² de área construída, a nova delegacia contará com setores administrativos, núcleo de inteligência, área tática, alojamentos masculino e feminino, estacionamento amplo, academia, auditório para 104 pessoas, espaço de treinamento e até heliponto.

A expectativa é que a estrutura consolide Dourados como referência nacional em policiamento de fronteira.

