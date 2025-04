Demandas da educação são debatidas com secretário estadual em Dourados

As principais demandas da Educação em Dourados foram tema de uma reunião na manhã desta quarta-feira (2) entre os vereadores de Dourados e o secretário estadual de Educação, Helio Daher.

No encontro foram debatidas as ações e os investimentos realizados pelo Estado no município e também apresentadas as intervenções consideradas prioritárias para a melhoria do modelo de funcionamento da rede pública de ensino em Dourados.

Coordenada pela presidente da Câmara de Dourados, Liandra da Saúde (PSDB), a falta de vagas nas escolas da rede municipal foi um dos temas mais abordados pelos vereadores na reunião.

Os parlamentares cobraram do gestor estadual uma participação mais efetiva do Governo do Estado na busca de soluções para o problema que impacta centenas de famílias em Dourados, principalmente aquelas que buscam vagas nas séries iniciais.

O secretário de Educação informou aos vereadores que atualmente o Governo do Estado está fazendo investimentos de aproximadamente R$ 20 milhões em equipamentos para a melhoria estrutural das escolas da rede estadual em Dourados. Ele citou ainda que as escolas Ramona da Silva Pedroso, Daniel Berg e Abigail Borralho estão passando por obras de reforma e ampliação.

“A educação é prioridade do governo, fator chave para alcançarmos nossos objetivos para trazermos o desenvolvimento que projetamos para o Estado. Temos trabalhado no intuito de construir agendas positivas nos municípios. Por isso, essa interlocução com vereadores de Dourados é tão importante para conhecermos de perto as dificuldades enfrentadas pela comunidade e, a partir dessa troca de ideias, construirmos soluções para melhorar a estrutura já existente na rede estadual”, relatou Daher.

Também participaram da reunião os vereadores Márcio Pudim (PSDB), Elias Ishy (PT), Jânio Miguel (PP), Ana Paula (Republicanos), Inspetor Cabral (PSD), Karla Gomes (Podemos), Laudir Munaretto (MDB), Pedro Pepa (União Brasil), Dalton Ribeiro (PL), Alex Cadeirante (PSDB), Sargento Prates (PL).