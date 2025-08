Denúncias protocoladas contra vereadoras estão na pauta da Sessão da Câmara Municipal de hoje

7 de Setembro

Inscrição para participar do Desfile Cívico de Dourados termina hoje

Terminam hoje, as inscrições para as instituições interessadas em participar do Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro, que é organizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O tradicional evento no calendário do município, terá como tema este ano “Independência para Cuidar com Amor e Trabalho”, reforçando os valores […]