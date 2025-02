Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas online em MS

Os cidadãos de Mato Grosso do Sul agora têm à disposição uma ferramenta online para denunciar maus-tratos contra animais domésticos. A Superintendência de Meio Ambiente e Turismo do estado lançou um portal que permite o registro de ocorrências de forma prática e segura. 

Para formalizar a denúncia, é necessário acessar o site oficial da Delegacia Virtual (Devir) de Mato Grosso do Sul (clique aqui) e preencher o formulário disponível. O denunciante deve fornecer informações detalhadas sobre o caso, incluindo local, data e descrição dos fatos. É possível anexar fotos ou vídeos que comprovem a situação relatada.

A plataforma garante o sigilo absoluto dos dados do denunciante, incentivando a participação da população no combate aos maus-tratos. As autoridades ressaltam a importância de fornecer informações precisas para que as investigações sejam conduzidas de maneira eficaz.

Com essa iniciativa, o governo estadual busca facilitar o processo de denúncia e ampliar a proteção aos animais, promovendo uma resposta mais ágil e eficiente às ocorrências de maus-tratos.