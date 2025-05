Depois de gravarem videoclipe na Expoagro, Júlia e Rafaela voltarão na Festa Junina de Dourados

A dupla Júlia e Rafaela, que movimentou a Expoagro com a gravação do videoclipe de “Pilantra”, foi anunciada como uma das atrações da Festa Junina 2025 de Dourados, que vai acontecer entre os dias 13 e 15 de junho.

“Gravar na Expoagro, e em especial dentro da festa Tendél foi uma grande conquista. O time do Tendél sempre acreditou na gente, desde o lançamento de ‘Besteira Feita’, e continua nos apoiando até hoje. Ter esse espaço cedido pra gravação mostra que estamos no caminho certo, subindo degrau por degrau e construindo uma trajetória sólida, cercada por pessoas que valorizam e acreditam no nosso trabalho”, pontua Júlia em entrevista ao Portal RCN de Dourados.

Divertida e envolvente, “Pilantra” fala sobre aquele momento em que o coração já se entregou, mesmo sabendo que está lidando com um pilantra. Com uma batida contagiante e versos como “já tô com as mãos pra cima, eu me rendo”, a música mistura bom humor com a realidade de quem se apaixonou sem querer.

Com uma agenda de shows lotada e uma base de fãs cada vez mais fiel, as gêmeas se firmam como protagonistas de uma nova fase da música sertaneja no Mato Grosso do Sul. “O MS foi e está sendo uma grande surpresa pra nós, porque foi um estado que abraçou muito nosso projeto, nossas músicas, foi o primeiro estado em que Besteira Feita viralizou e onde eu mais vi cantar todo o álbum ‘Buteco das Igual’. Como diz aquela frase, ‘você brilha diferente no lugar certo’. E somos muito gratas em poder viver nossas vidas dentro de um estado que tem o nosso coração”, afirma Rafaela.

A projeção nacional das meninas começou com o hit “Moto”, em parceria com Ana Castela.