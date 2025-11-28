Desabamento de estrutura em indústria feriu quatro pessoas e uma morreu em Dourados

Um trabalhador morreu nesta sexta-feira (28) com o desabamento da estrutura da cobertura de uma indústria de couro localizada no Distrito Industrial de Dourados. Ele foi identificado como Luis José Sotillo, de origem venezuelana. Ele morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encontradas sob a estrutura, sendo uma em estado crítico e outra já sem vida. Outras duas pessoas sofreram lesões leves e foram encaminhadas a unidades de saúde.

Por conta do risco iminente de novos desabamentos foi exigido isolamento imediato. O local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e as medidas administrativas cabíveis adotadas, incluindo autuação do estabelecimento em razão das irregularidades constatadas.

As causas do desabamento serão investigadas.