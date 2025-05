Despertar para o Trabalho traz capacitação com Leandro Camilo

A próxima edição do Despertar para o Trabalho já tem data marcada e acontece no dia 6 de maio, terça-feira, pontualmente às 7h, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED. A palestra do mês será com Leandro Camilo, que aborda o tema “Técnicas e estratégias de vendas: Nunca mais perca um cliente”. A formação é totalmente gratuita e direcionada a quem busca se destacar no mercado.

Leandro Camilo é Perito Judicial Administrador, Consultor Empresarial, Professor Universitário e Palestrante com ampla experiência em capacitação profissional. Durante o encontro, ele irá compartilhar técnicas práticas para aprimorar a comunicação com clientes, aumentar as vendas e fidelizar o público consumidor.

“O Despertar para o Trabalho é uma ação da ACED que incentiva o desenvolvimento de habilidades essenciais para o sucesso profissional em Dourados e região. Além da palestra, os participantes participam de um café da manhã ao final do evento, onde podem fazer networking, antes de retornar aos seus trabalhos”, destaca Paulo Roberto Campione, presidente da ACED.

As vagas são limitadas e as inscrições já podem ser feitas através do link: https://forms.gle/KAdEC7utGZBNgURn6 . A participação é gratuita, mas é necessário se inscrever antecipadamente para garantir a vaga.

Realizado mensalmente, o Despertar para o Trabalho também oferece uma premiação final em dinheiro para a assiduidade, que leva em consideração a presença no maior número de edições, pontualidade e o preenchimento de um formulário entregue na portaria no evento. Os valores são R$ 3.100,00 para a modalidade presencial e R$ 400,00 no on-line.