Dourados

EM INVESTIGAÇÃO

Detento do semiaberto é encontrado morto em sala no "Jorjão"

Jhonatan Xavier

Homem de 33 anos prestava serviço no local e não retornava ao semiaberto desde a última sexta-feira (31/10) / Foto: PMD/Arquivo/Reprodução
Homem de 33 anos prestava serviço no local e não retornava ao semiaberto desde a última sexta-feira (31/10) / Foto: PMD/Arquivo/Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de interno do Regime Semiaberto que foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (03/11), no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o ‘Jorjão’, em Dourados.

Segundo as informações policiais, Luiz Carlos Rodrigues Ferreira, de 33 anos, foi encontrado morto dentro de uma das salas do local por funcionários que chegavam para trabalhar.

Ele era detento do regime semiaberto e prestava serviços no complexo por meio de um convênio com o poder público e, desde a última sexta-feira (31/10) não retornava à unidade.

Ainda de acordo com as informações, suspeita inicial é de morte por causas naturais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e o corpo será encaminhado para exame necroscópico para confirmar a causa da morte.

