Detento é encontrado morto durante a madrugada na Penitenciária de Dourados

Policial

DOF apreende quase R$ 500 mil em mercadorias contrabandeadas

Um homem de 45 anos foi detido durante a ação dos Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) nesta segunda-feira (6), em Fátima do Sul. Uma caminhonete VW Amarok foi apreendida carregada com produtos de descaminho. A equipe do DOF realizava patrulhamento na MS-278, em área rural do município, quando avistou o veículo […]