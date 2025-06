Deumeires Morais é eleita presidente da Fetems

A professora Deumeires Morais, de Dourados, foi eleita presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) na noite desta segunda-feira (2). Com mais de 8.500 votos, sua chapa venceu a oposição, liderada por Joaquim Neto, que somou 2.198 votos. Mesmo com a apuração pendente em Sidrolândia e Batayporã, municípios que reúnem menos de 400 eleitores, o resultado foi considerado irreversível.

Logo após a confirmação da vitória, Deumeires destacou que o resultado reflete a união dos trabalhadores e das trabalhadoras em defesa de pautas históricas da categoria. Ela afirmou que as prioridades da nova gestão incluem a luta pelo fim do desconto previdenciário de 14% sobre os salários dos aposentados e a aprovação do piso salarial para os trabalhadores administrativos da educação.

Outros compromissos assumidos pela presidente eleita são a defesa da realização de concurso público e a equiparação salarial entre professores efetivos e convocados. Deumeires também reforçou que a Fetems será contrária a qualquer proposta de privatização das escolas públicas de Mato Grosso do Sul.

Natural de Tupi Paulista (SP) e morando em Dourados desde os anos 1980, Deumeires, de 59 anos, faz história como a primeira mulher negra a presidir a Fetems. Professora formada em Ciências e Matemática, com pós-graduação em Gestão Escolar, ela tem uma trajetória marcada por lutas, como quando, ainda contratada, conquistou na Justiça o direito à licença-maternidade, criando um precedente importante para outras educadoras.