‘Dia D’ para vacinar contra influenza será no sábado em Dourados

Acontece no sábado, dia 10, o ‘Dia D de Vacinação’ contra a Influenza em Dourados. A mobilização ocorre das 7h às 17h em todas os Postos de Saúde e no Pronto Atendimento Médico (PAM). A ação tem como proposta ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários, especialmente idosos e crianças, que estão entre os mais afetados por síndromes respiratórias graves.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, integram o público-alvo da campanha pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, além de indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança e pessoas com doenças crônicas.

A secretária-adjunta de Saúde, Terezinha Picolo da Silva, alerta para a preocupante baixa adesão à campanha. Apenas 19% das 62 mil pessoas do público-alvo específico (crianças, idosos e gestantes) foram imunizadas até agora, um número considerado muito aquém do necessário, sobretudo diante do aumento de internações por doenças respiratórias. “São justamente essas faixas etárias as que mais estão ocupando leitos de UTI adulto e pediátrico neste momento. Precisamos aumentar a imunização com urgência”, enfatiza.

Desde o início da campanha, o município já aplicou 20 mil das 43 mil doses recebidas do Ministério da Saúde. No entanto, diante da incerteza sobre novas remessas de vacinas, a Secretaria mantém a aplicação restrita aos grupos prioritários. “Não podemos ampliar para toda a população ainda porque não há previsão de recebimento de novas doses. Precisamos garantir a proteção de quem está em maior risco e que já sobrecarrega os atendimentos nas unidades públicas e particulares”, explica Terezinha.

Além do Dia D, a vacinação contra a gripe segue disponível durante a semana, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Nos finais de semana, a imunização acontece no PAM, das 7h às 17h, e na Seleta, das 7h às 22h.

A vacinação é gratuita, segura e essencial para proteger a saúde individual e coletiva. A orientação da Secretaria de Saúde é que todos os integrantes dos grupos prioritários procurem uma unidade básica de saúde com documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação. Pessoas com doença crônica devem comprovar que são acometidas pela enfermidade, assim como trabalhadores da saúde, professores e profissionais das forças de segurança, devem apresentar documento que atuam em suas profissões.

