Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Feriado

Dia da Consciência Negra será celebrado com cultura, identidade e inclusão em Dourados

Kátia Kuratone

Dia da Consciência Negra será celebrado com cultura, identidade e inclusão em Dourados

Nesta quinta-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra, será celebrado na Praça Antônio João, a partir das 17 horas. O evento será organizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Coordenação de Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria Municipal de Cultural, em parceria com o Centro Cultural de Divulgação e Valorização das Culturas Africanas e Afro-brasileira Quintal de Palmares (Comafro), Secretaria de Estado de Cidadania e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial de MS.

O dia 20 de novembro marca a memória de Zumbi dos Palmares e simboliza a luta histórica da população negra contra a escravidão, o racismo, a discriminação e todas as formas de intolerância, além de reforçar a importância da valorização da identidade, da cultura e das contribuições africanas e afro-brasileiras na formação do país.

Toda a programação foi construída de forma integrada, com a participação das comunidades de matriz africana e de diversos agentes culturais da cidade. O evento é aberto a toda a comunidade e contará com praça de alimentação, venda de produtos típicos e artesanais, além da apresentação do cantor sul-mato-grossense Daran Júnior, que tem se destacado pela forte presença no samba contemporâneo, trazendo para o público um repertório que une tradição, identidade cultural e novas influências musicais.

O presidente do Centro Cultural Quintal de Palmares, Jhow Oliveira, destaca que esta celebração representa um momento de reconhecimento e valorização das raízes africanas, reafirmando o compromisso de Dourados com a preservação, a divulgação e o fortalecimento das expressões culturais negras. Para ele, o evento é também um espaço de convivência, respeito e diálogo entre diferentes tradições e identidades presentes no município.

O coordenador de Direitos Humanos e Cidadania do município, Luiz Carlos Calado, aponta que a gestão do prefeito Marçal Filho segue empenhada na construção de uma cidade mais humana e acolhedora, comprometida com o respeito à dignidade de cada cidadão. “Reconhecemos que o racismo, a discriminação e as múltiplas formas de intolerância ainda ferem, machucam e geram desigualdades sociais, por isso reafirmamos diariamente nosso compromisso com o enfrentamento dessas violências e com a promoção de políticas que garantam cuidado, proteção e inclusão”, enfatiza.

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Comafro) exerce papel fundamental no fortalecimento da política de igualdade racial em Dourados. Como órgão consultivo e deliberativo, atua no monitoramento das ações afirmativas, na prevenção do racismo e na promoção do diálogo permanente entre poder público e sociedade civil, sendo uma das principais instâncias de defesa dos direitos da população negra no município. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos