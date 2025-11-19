Dia da Consciência Negra será celebrado com cultura, identidade e inclusão em Dourados

Nesta quinta-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra, será celebrado na Praça Antônio João, a partir das 17 horas. O evento será organizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Coordenação de Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria Municipal de Cultural, em parceria com o Centro Cultural de Divulgação e Valorização das Culturas Africanas e Afro-brasileira Quintal de Palmares (Comafro), Secretaria de Estado de Cidadania e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial de MS.

O dia 20 de novembro marca a memória de Zumbi dos Palmares e simboliza a luta histórica da população negra contra a escravidão, o racismo, a discriminação e todas as formas de intolerância, além de reforçar a importância da valorização da identidade, da cultura e das contribuições africanas e afro-brasileiras na formação do país.

Toda a programação foi construída de forma integrada, com a participação das comunidades de matriz africana e de diversos agentes culturais da cidade. O evento é aberto a toda a comunidade e contará com praça de alimentação, venda de produtos típicos e artesanais, além da apresentação do cantor sul-mato-grossense Daran Júnior, que tem se destacado pela forte presença no samba contemporâneo, trazendo para o público um repertório que une tradição, identidade cultural e novas influências musicais.

O presidente do Centro Cultural Quintal de Palmares, Jhow Oliveira, destaca que esta celebração representa um momento de reconhecimento e valorização das raízes africanas, reafirmando o compromisso de Dourados com a preservação, a divulgação e o fortalecimento das expressões culturais negras. Para ele, o evento é também um espaço de convivência, respeito e diálogo entre diferentes tradições e identidades presentes no município.

O coordenador de Direitos Humanos e Cidadania do município, Luiz Carlos Calado, aponta que a gestão do prefeito Marçal Filho segue empenhada na construção de uma cidade mais humana e acolhedora, comprometida com o respeito à dignidade de cada cidadão. “Reconhecemos que o racismo, a discriminação e as múltiplas formas de intolerância ainda ferem, machucam e geram desigualdades sociais, por isso reafirmamos diariamente nosso compromisso com o enfrentamento dessas violências e com a promoção de políticas que garantam cuidado, proteção e inclusão”, enfatiza.

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Comafro) exerce papel fundamental no fortalecimento da política de igualdade racial em Dourados. Como órgão consultivo e deliberativo, atua no monitoramento das ações afirmativas, na prevenção do racismo e na promoção do diálogo permanente entre poder público e sociedade civil, sendo uma das principais instâncias de defesa dos direitos da população negra no município. (Com informações da Assecom)