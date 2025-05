Dia de Campo da Piscicultura reúne produtores e especialistas em Dourados

Com aproximadamente 605 hectares de lâmina d’água, Dourados tem na piscicultura um dos seus maiores potenciais na cadeia agropecuária regional. No entanto, a atividade enfrenta desafios como unidades de produção desativadas, limitando seu crescimento no município.

Para discutir soluções e fortalecer o setor, o Senar/MS e o Sindicato Rural de Dourados promoveram nesta quarta-feira (14), na programação da EXPOAGRO 2025, o Dia de Campo da Piscicultura. Realizado no Projeto Fazendinha, o evento reuniu produtores, estudantes e pesquisadores em uma dinâmica com cinco estações técnicas.

Durante o giro tecnológico, os participantes puderam aprofundar conhecimentos sobre proteção de nascentes, escassez hídrica, manejo alimentar, qualidade da ração e desempenho produtivo do pintado, espécie nativa com crescente valorização no mercado.

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira, destacou a importância da união entre prática e conhecimento técnico. “Isso aqui é uma construção. O Sindicato, por meio do Senar, tem orgulho de contribuir com os piscicultores, trazendo tecnologia e apoiando o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais humana”, afirmou.

A 59ª edição da EXPOAGRO segue até o dia 18 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho e conta com o apoio da Prefeitura de Dourados, da Câmara de Vereadores, do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).