Fábrica de Talentos!

Dia de Campo de Primavera da C.Vale atrai 20 mil pessoas e fecha com recorde de público

Kátia Kuratone

Com data antecipada, evento registrou crescimento de 66% na visitação (Fotos: Divulgação C-Vale)
Com data antecipada, evento registrou crescimento de 66% na visitação (Fotos: Divulgação C-Vale)

Com muitos produtores rurais, cooperados, além das equipes da C-Vale de vários estados do Brasil, inclusive do Mato Grosso do Sul, o Dia de Campo de Primavera da C.Vale fechou com recorde de público. De 2 a 4 de dezembro, 20 mil pessoas passaram pelo campo experimental da cooperativa em Palotina (PR).

O Dia de Campo C.Vale é uma tradição de mais de 25 anos, reunindo produtores rurais, cooperados, técnicos e empresas do setor agropecuário para conhecer as mais recentes inovações em tecnologia agrícola.

Foi a primeira edição do evento em nova data, após a decisão da C.Vale de antecipá-lo de janeiro para dezembro para evitar que o evento ocorresse em meio à colheita da soja no oeste do Paraná.

A presença de visitantes superou em 66% os 12 mil participantes da edição de janeiro de 2025. Para o presidente do Conselho de Administração da C.Vale, Alfredo Lang, “a antecipação do Dia de Campo de janeiro para dezembro se mostrou uma decisão acertada por sair do período de colheita e facilitar a participação dos produtores”.

Lang também aproveitou para anunciar que a próxima edição do evento será de 1º a 3 de dezembro de 2026. O evento contou com a participação de 147 empresas, quatro instituições de pesquisa, uma de ensino e quatro instituições financeiras.

Premiação avicultura

Durante o encerramento do Dia de Campo a C.Vale premiou os melhores profissionais de seu sistema de integração avícola. Entre os produtores de frango, a vencedora da categoria Promob (Programa de Monitoramento e Organização de Biosseguridade) foi Anaí Bacci Naves, de Assis Chateaubriand. Na categoria Conversão Alimentar, Mário Toshio Yassue, de Terra Roxa, foi o vencedor. (Com informações da C-Vale)

Representantes da C.Vale com os profissionais da avicultores premiados pelo desempenho em 2025

PREMIAÇÕES AVICULTURA

ClassificaçãoCategoria Promob
Produtor Promob1 – Anaí Bacci Neves
Produtor Promob2 – Marcio Michelon
Produtor Promob3 – Leani Zeretski
Produtor Conversão1 – Mário Yassue
Produtor Conversão2 – Odair Favaro
Produtor Conversão3 – Antônio Pavaneli
Técnico PromobAlisson Zschornack
Técnico ConversãoArion Ramos
Equipe apanha 1turnoGLA
Equipe apanha 2o turnoWB Della Valentina
Transportadora1- Clair Paludo Transportes
Transportadora2 – Lorenzo HS Transportes
Transportadora3 – Pires & Santos Transportes

