Dia dos Pais deve movimentar mais de R$ 19,2 milhões em Dourados

Com a proximidade do Dia dos Pais, o comércio de Dourados se prepara para impulsionar a economia municipal e a previsão é que de R$ 19.282.255 sejam movimentados com compras de presentes, saídas em família e celebrações.

Os dados são do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae/MS, e apontam que os douradenses devem gastar cerca de R$ 8.195.502 com presentes, enquanto as comemorações somam R$ 11.086.753.

Já no Mato Grosso do Sul o Dia dos Pais deve movimentar R$ 297,9 milhões, incluindo compras e celebrações em família. Mesmo com um volume significativo, o valor representa redução de 19% em relação ao ano passado, o que demonstra um comportamento mais cauteloso do consumidor.

A pesquisa ouviu 1.982 pessoas em sete municípios do Estado entre os dias 23 de junho e 5 de julho, com margem de erro entre 5% e 6%, e nível de confiança de 95%.