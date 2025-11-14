Veículos de Comunicação
Início Dourados

PREVENÇÃO

Dia Mundial da Diabetes reforça alerta sobre doença silenciosa que atinge milhões no Brasil

Jhonatan Xavier

Obesidade e sedentarismo tem influenciado no aumento de casos / Foto: Jhonatan Xavier/Arquivo
Obesidade e sedentarismo tem influenciado no aumento de casos / Foto: Jhonatan Xavier/Arquivo

Nesta sexta-feira, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes, uma data instituída para alertar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. No Brasil, estima-se que 10,6% dos adultos convivem com a diabetes, o que corresponde a aproximadamente 16,6 milhões de pessoas. No estado de Mato Grosso do Sul, a prevalência de diagnóstico autorrelatado alcança 7,8%.

A cardiologista Isabela Pezzini explica que a doença “é causada tanto pela falta de insulina quanto pela resistência da ação do hormônio de insulina, ou seja, as células não conseguem captar a glicose que fica na corrente sanguínea”. Ela complementa, “quando nós temos os níveis elevados de glicose no sangue, parte dela vai ser eliminada da urina e dessa forma levando muita água e também aumentando muito a quantidade de urina”.

A médica ainda alerta para sinais menos conhecidos, como visão turva, tonturas e desmaios, indicadores que podem sinalizar complicações sérias. “Um dos sintomas extremamente importantes é a visão turva. Nesse caso a gente precisa estar sempre atento e ir ao pronto-socorro”. Assim, ela ressalta a importância de consultar um clínico, endocrinologista ou cardiologista para avaliação, estratificação de risco e controle da doença.

O aumento da obesidade e do sedentarismo contribui para a elevação dos casos de diabetes tanto no Brasil como no mundo. “Com o aumento da obesidade e do sedentarismo, nós podemos associar um aumento também da incidência de diabetes”, afirma Pezzini. A campanha global de 2025 da International Diabetes Federation (IDF) traz à tona justamente essa ligação entre estilos de vida e adoecimento.

O advogado Alesson Gabriel Brum, 30 anos, foi diagnosticado com a doença há cinco anos e relata os desafios de adaptar os hábitos. “Eu não tinha muitas informações sobre a doença, a gente vai deixando para depois até que um dia eu tive uma hipoglicemia severa e acabei colidindo com o meu carro, que deu perda total. Foi depois desse episódio que realmente eu me dei conta de que eu precisava cuidar de mim, cuidar da diabetes”, ressalta.

Com um novo e mais saudável estilo de vida, ele destaca a importância do acompanhamento médico no tratamento. “Hoje a minha diabetes está bem controlada, graças à medicina, acompanhamento com endocrinologista, atividade física, dieta e medicamento. Eu entendi que o controle da doença e a qualidade de vida exigem disciplina contínua”, afirma.

O Dia Mundial da Diabetes é uma oportunidade para reforçar campanhas de diagnóstico precoce, promoção da atividade física, alimentação saudável e políticas públicas voltadas à atenção primária.

