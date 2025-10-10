Projeto 'Diálogos do Forró' oferece atividades gratuitas de dança em Dourados

Dourados será palco de um movimento que une tradição, cultura popular e novas vivências. O Diálogos do Forró, organizado pelos artistas da dança Ana Vieira e Érico Bispo e a produtora Joice Leite, oferecerá oficinas de dança, roda de conversa e um baile de Forró. O projeto, que é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (Minc), operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS, acontece de outubro a dezembro.
A primeira atividade acontece neste sábado, dia 11 de outubro, das 14h às 18h, na FADIR/UFGD (Rua Quintino Bocaiúva, 2100 – Jardim da Figueira). Em novembro, as oficinas se expandem para a Casa da Cultura UEMS – Espaço Guaraoby (Rua Monte Alegre, 1955 – Vila Progresso), em horários a serem divulgados.
A programação ainda contempla uma Roda de Conversa, com data a definir, na qual as organizadoras irão discutir sobre a presença das mulheres no forró, questões de assédio na dança e também sobre técnicas de condução.
Todas as ações gratuitas, abertas à comunidade em geral e, algumas, voltadas para o público universitário. Para participar é preciso fazer a inscrição antecipada (Via formulário online: https://forms.gle/K2S1XqZ4smB2eczK7).