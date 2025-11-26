Dimitri Pellz apresenta show da Tour FEROZ no Espaço Casulo em Dourados

A banda Dimitri Pellz chega a Dourados com a Tour FEROZ neste sábado (29/11) com show gratuito no Espaço Casulo. A apresentação celebra os 20 anos da banda sul-mato-grossense, revisitando todas as suas fases e reafirmando a força da música autoral no estado.

Dourados ocupa um lugar especial na trajetória do grupo. Foi a cidade que, ao longo dos anos, acolheu a banda em festivais que ampliaram o alcance do som do Dimitri e criaram pontes com outras cenas independentes.“Em Dourados estivemos em eventos que nos proporcionaram não só conhecer um ótimo público, mas também ter contato com bandas incríveis”, lembra Heitor Teixeira, baixista. “Foi ali que conhecemos grupos como o Wolf Attack, que se tornaram amigos e influências. Dourados sempre nos recebeu de braços abertos”.

A Tour FEROZ celebra duas décadas de criação coletiva. Um reencontro com o caos organizado que sempre caracterizou o grupo, das bases improvisadas à pulsação espontânea que virou assinatura. “A fama do Dimitri tocar sempre foi muito particular pela junção dos músicos”, diz Jean Albernaz, baterista. “Eu nunca fui técnico; sempre procurei meu jeito de tocar, pesado, dançante. Muitas músicas começavam comigo e o Heitor puxando alguma coisa, o Samambaia entrando em seguida, e a Maíra escrevendo do canto do estúdio. Era uma química estranha, mas viva”.

Para Jean, tocar essas músicas duas décadas depois é mais do que memória: é vertigem. “Tocar depois de tanto tempo traz retratos, sensações, cenas antigas. Às vezes parece que vamos desmoronar no palco, mas é disso que o show se alimenta: desse impacto emocional. As músicas ainda conversam”.

Heitor destaca que cada fase do grupo deixou marcas profundas e o repertório em Dourados vai atravessar todas elas. “Dance With Fire sempre me pega pelo pescoço”, conta. “E músicas como Trepanador e Alice mostram o quanto pudemos evoluir musicalmente. Cada apresentação é uma celebração dessas camadas”.

O show no Espaço Casulo reunirá três convidados especiais que têm ligação direta com a história e a estética da banda: Dani Vallejo – intérprete e performer sul-mato-grossense que hoje atravessa palcos pelo Brasil, trazendo presença cênica e vocal poderosa; Bosco Batera – lenda do rock regional e figura essencial para a cena sul-mato-grossense; Fran Cavalheri – artista da dança contemporânea, que apresenta uma performance criada especialmente para esta etapa da turnê.

A abertura da noite fica com o trio campo-grandense Os Alquimistas, banda de rock experimental que combina garageira, psicodelia e invenção sonora, aquecendo o palco com composições autorais e potência crua, um ponto de ignição perfeito para a explosão que vem depois.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (MinC), e operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS. (Com informações da assessoria)

SERVIÇO: Espaço Casulo fica na Rua Reinaldo Bianchi, 398 – Parque Alvorada.