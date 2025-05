Inclusão

Festival Surdolímpico será neste sábado no Ceper do BNH I Plano em Dourados

Acontece neste sábado (17), das 13h às 17h, no Ceper do BNH I Plano, a terceira edição do Festival Surdolímpico de MS. O evento é gratuito e aberto ao público. Esta é a primeira vez que o festival acontece em Dourados e contará com a participação de representantes das cidades de Naviraí, Rio Brilhante e […]