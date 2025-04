Diretor da Aggis fala sobre a Feira AggisTec Pantanal 2025 que começa nesta quinta em Dourados

O entrevistado do programa Microfone Aberto desta quarta-feira, dia 23, foi o Ricardo Gonçalves, diretor executivo da empresa Aggis Tecnologias Integradas, que é uma empresa sul-mato-grossense que, desde 2012, contribui para o desenvolvimento do agronegócio através de soluções para a correção eficaz do solo, diminuindo as perdas nas lavouras e maximizando os lucros dos agricultores. A Aggis atua em três estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e mais de 40 municípios.

Ricardo falou sobre o evento Aggistec Pantanal 2025, Feira de Tecnologia Agrícola, que acontece nesta quinta (24) e sexta (25), das 8h às 22h, no auditório da Aced.

A Rádio Massa FM é parceira do evento. Nesta quinta-feira, acontece a palestra “Comunicação empresarial: posicionamento, diferenciais e mercado” com o jornalista e Gerente Geral da Massa FM Dourados, Ginez Cesar. O encontro será das 10h às 10h40.

“O evento é voltado para o agronegócio, mas engloba toda a sociedade porque cada vez mais vivemos em um mundo conectado e o agro conecta-se com todos os setores da cidade e do dia a dia. O evento tem a finalidade de trazer conhecimento e informação”, destacou Ricardo.

Confira a entrevista na íntegra: