Diretor do ESG-MS destaca responsabilidade social nas empresas

Na Semana do Meio Ambiente, o Programa Microfone Aberto desta quarta-feira (4/6), recebeu o diretor geral do 2º Encontro ESG-MS, Cristiano Campos Mendes. Ele fala sobre as práticas sustentáveis dentro e fora das empresas.

O primeiro encontro aconteceu no ano passado em Três Lagoas. O evento fala não apenas da responsabilidade ambiental, mas sobre a saúde mental dos colaboradores e a governança.

Em sua segunda edição, o Encontro ESG-MS acontece em Dourados, em uma parceria entre a Brave Consultoria e Treinamentos, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) e o Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados).

A programação será dividida em duas etapas, sendo a primeira no das 8h às 12h no Auditório da ACED e a segunda a partir das 14h, na Casa da Cultura da UEMS. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente através do link: https://esg.bravect.com.br.

Confira a entrevista na íntegra: