No programa “Microfone Aberto” desta quinta-feira (27), da Rádio Massa FM, o diretor geral do hospital Presbiteriano Mackenzie (antigo Hospital Evangélico), Wesley Macedo Ferreira, falou sobre a história do hospital pioneiro em Dourados que neste ano completa 79 anos. Entre os assuntos ele falou sobre a modernização do hospital e do atendimento.

Confira a entrevista na íntegra: