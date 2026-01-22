Distritos de Dourados também tem ponto de apoio para impressão de guias do IPTU

Os pontos de apoio para impressão das guias do IPTU 2026 estão sendo ampliados pela Prefeitura de Dourdados para atender a demanda de contribuintes que têm dificuldade em baixar os boletos pelo site www.dourados.ms.gov.br ou pela assistente virtual Doura, através do WhattsApp número 67 99895-0137.

A Secretaria Municipal de Fazenda informou que novos pontos de atendimento agora nos distritos. Os moradores dos distritos de Vila Vargas, Indápolis, Panambi, Vila São Pedro, Vila Formosa, Macaúba e Itahum também terão atendimento presencial, das 7h30 às 13h30, para impressão dos boletos.

Confira os locais:

Os contribuintes que residem nos distritos serão atendidos nos seguintes locais, também das 7h30 às 13h30: CRAS – Vila Vargas; Sala de Catequese da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Distrito de Indápolis); Escola Municipal Dom Aquino Correa (Distrito de Panambi); Escola Municipal Prefeito Ruy Gomes (Vila São Pedro); Escola Municipal Padre Anchieta (Distrito de Vila Formosa); Escola Municipal Coronel Firmino Vieira de Matos (Distrito de Macaúba); Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano – Perequeté (Distrito de Itahum).

A Secretaria Municipal de Fazenda orienta os contribuintes para que antecipem a impressão dos boletos, cujo vencimento será no dia 10 de fevereiro para pagamento à vista e, também, pagamento da primeira parcela para quem optar em dividir o imposto em 10 vezes. (Com informações da Assecom)