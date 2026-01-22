Veículos de Comunicação
Distritos de Dourados também tem ponto de apoio para impressão de guias do IPTU

Kátia Kuratone

A Central de Atendimento ao Cidadão está atendendo o contribuinte em horário ampliado, das 7h30 às 16h, exclusivamente para emissão de guias do IPTU 2026. (Foto: Assecom)

Os pontos de apoio para impressão das guias do IPTU 2026 estão sendo ampliados pela Prefeitura de Dourdados para atender a demanda de contribuintes que têm dificuldade em baixar os boletos pelo site www.dourados.ms.gov.br ou pela assistente virtual Doura, através do WhattsApp número 67 99895-0137.

A Secretaria Municipal de Fazenda informou que novos pontos de atendimento agora nos distritos. Os moradores dos distritos de Vila Vargas, Indápolis, Panambi, Vila São Pedro, Vila Formosa, Macaúba e Itahum também terão atendimento presencial, das 7h30 às 13h30, para impressão dos boletos.

Confira os locais:

Os contribuintes que residem nos distritos serão atendidos nos seguintes locais, também das 7h30 às 13h30: CRAS – Vila Vargas; Sala de Catequese da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Distrito de Indápolis); Escola Municipal Dom Aquino Correa (Distrito de Panambi); Escola Municipal Prefeito Ruy Gomes (Vila São Pedro); Escola Municipal Padre Anchieta (Distrito de Vila Formosa); Escola Municipal Coronel Firmino Vieira de Matos (Distrito de Macaúba); Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano – Perequeté (Distrito de Itahum).

A Secretaria Municipal de Fazenda orienta os contribuintes para que antecipem a impressão dos boletos, cujo vencimento será no dia 10 de fevereiro para pagamento à vista e, também, pagamento da primeira parcela para quem optar em dividir o imposto em 10 vezes. (Com informações da Assecom)

