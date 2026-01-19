Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

EDUCAÇÃO

Divulgada lista de designação das escolas municipais de Dourados para novos alunos

Kátia Kuratone

Com a designação confirmada, os responsáveis devem efetivar a matrícula entre os dias 20 e 23 de janeiro, conforme o cronograma oficial. (Divulgação/Assecom)
Com a designação confirmada, os responsáveis devem efetivar a matrícula entre os dias 20 e 23 de janeiro, conforme o cronograma oficial. (Divulgação/Assecom)

Saiu nesta segunda-feira (19), a lista de designação dos novos alunos da Rede Municipal de Ensino, etapa que define em qual CEIM ou Escola Municipal cada estudante foi alocado após a pré-matrícula. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a Prefeitura, com a designação confirmada, os responsáveis devem efetivar a matrícula entre os dias 20 e 23 de janeiro, conforme o cronograma oficial.

Quem não conseguir vaga na primeira chamada ainda poderá participar do segundo período, com inscrições de 20 a 23 de janeiro, nova designação em 26 de janeiro e matrícula entre 27 e 30 de janeiro.

Confira aqui https://ecidade.dourados.ms.gov.br/matriculadigital/

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Prefeitura de Dourados amplia horário de atendimento da Central do Cidadão para emissão das guias do IPTU 2026. (Foto: A. Frota)

Imposto

Contribuinte de Dourados é orientado a antecipar a impressão das guias do IPTU 2026 e evitar contratempos

Os contribuintes de Dourados estão sendo orientados pela Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Fazenda, para que antecipem a impressão das guias de pagamento do IPTU 2026 ou baixem os boletos através do site www.dourados.ms.gov.br, além da assistente virtual Dourados, pelo WathsApp número 67 99895-0137, para evitar contratempos. Lembrando que o tributo com desconto […]