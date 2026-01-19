Divulgada lista de designação das escolas municipais de Dourados para novos alunos

Saiu nesta segunda-feira (19), a lista de designação dos novos alunos da Rede Municipal de Ensino, etapa que define em qual CEIM ou Escola Municipal cada estudante foi alocado após a pré-matrícula. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a Prefeitura, com a designação confirmada, os responsáveis devem efetivar a matrícula entre os dias 20 e 23 de janeiro, conforme o cronograma oficial.

Quem não conseguir vaga na primeira chamada ainda poderá participar do segundo período, com inscrições de 20 a 23 de janeiro, nova designação em 26 de janeiro e matrícula entre 27 e 30 de janeiro.

Confira aqui https://ecidade.dourados.ms.gov.br/matriculadigital/