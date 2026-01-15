Veículos de Comunicação
Início Dourados

SAÚDE

Do agendamento às internações, Hospital Regional de Dourados é 100% digital

Kátia Kuratone

Hospital Regional de Dourados integra processos eletrônicos em toda a jornada de atendimento: do agendamento às internações. (Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo)
O Hospital Regional de Dourados (HRD) já nasceu 100% digital e integrando os processos eletrônicos em toda a jornada de atendimento: do agendamento às internações. Aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), o hospital oferece um sistema de agendamento digital, permitindo que o paciente confirme sua consulta pelo WhatsApp, garantindo melhor organização da agenda assistencial.

Além disso, os pacientes terão acesso rápido e seguro a todos os exames diretamente pelo Portal de Exames, eliminando a necessidade de papéis e deslocamentos extras, trazendo agilidade no atendimento e maior autonomia ao cidadão.

Para a Diretora Geral do HRD, Andréia Alcântara, a digitalização da saúde não é apenas um avanço tecnológico, é uma ferramenta essencial para oferecer cuidado mais seguro, rápido e humanizado. “No Hospital Regional de Dourados, cada processo foi pensado para colocar o paciente no centro, garantindo eficiência, integração e transparência em toda a sua jornada”, afirmou a diretora.

A utilização de um prontuário eletrônico de alta performance, reconhecido no país por aumentar a segurança do paciente, padronizar condutas, reduzir erros e permitir que todas as áreas assistenciais trabalhem de forma integrada, também é apontado como destaque. O sistema oferece suporte à decisão clínica e agiliza processos, garantindo que informações críticas estejam sempre disponíveis em tempo real.

“O Hospital Regional de Dourados simboliza um novo patamar para o SUS em Mato Grosso do Sul. Um hospital que já nasce 100% digital para ampliar ainda mais a segurança do paciente, qualifica o cuidado, otimiza os fluxos assistenciais e garante mais transparência e eficiência em toda a jornada de atendimento”, afirma a Secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, que comemora o emprego da tecnologia em um hospital que integra a rede estadual de saúde.

Checagem beira-leito

Uma das novidades do Hospital Regional de Dourados é a checagem beira-leito de forma digital, utilizando dispositivos móveis para validar medicações, procedimentos e identificação do paciente, o que reduz riscos e fortalece protocolos de segurança do paciente. Ou seja, antes do paciente receber qualquer tipo de medicação ocorre a conferência eletrônica por parte da equipe assistencial, evitando erros de garantindo a segurança das medicações aplicadas.

“É a primeira vez que vejo esse tipo de tecnologia, até mesmo em outros estados onde fui atendida. Estou internada aqui e vejo como o processo traz mais segurança para o paciente. Afinal, no meio de tantos pacientes, o meu medicamento pode ser parecido com o da paciente do lado, mas com essa checagem beira leito não tem como ter erro na medicação”, contou a paciente Zenilda Lopes dos Santos, de 70 anos.

Portal do Paciente

Por meio do Portal do Paciente, que será implantado em breve, familiares e usuários autorizados poderão acompanhar o prontuário digital e o boletim médico, fortalecendo a comunicação entre equipe e família. Além disso, o hospital já conta com painéis digitais de acompanhamento das internações, fornecendo indicadores em tempo real para garantir eficiência operacional, melhorando o uso dos leitos e apoiando decisões estratégicas.

Outra melhoria é o encaminhamento eletrônico, ou seja, quando um paciente precisa ser direcionado para outra especialidade, o médico realiza o encaminhamento eletronicamente, e o paciente entra automaticamente na fila de agendamento. O processo elimina formulários em papel, que podem ser extraviados, e assegura total rastreabilidade e transparência.

“O HRD está materializando o uso de ferramentas avançadas em saúde digital que já vinham sendo adequadas há tempos, agora implantando-as na prestação do serviço público. A integração total dos sistemas garante rastreabilidade, apoio à decisão clínica e processos mais ágeis, sempre com o paciente no centro do cuidado”, finaliza o coordenador de Tecnologia da Informação da SES (Secretaria de Estado de Saúde). (Com informações da Comunicação SES)

