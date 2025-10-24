DOF apreende 855 kg de droga avaliada em R$ 1,7 milhão

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quinta-feira (23), na MS-166, em Ponta Porã, um veículo Jac A13, com placas do Paraguai, carregado com 855 quilos de maconha. Na ação ninguém foi preso.

Segundo as informações policiais, os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando o condutor do carro, ao perceber a presença do DOF, retornou na pista em alta velocidade.

Durante buscas ao suspeito, o automóvel foi localizado abandonado às margens da pista. Diligência foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

No interior do automóvel foram encontrados diversos tabletes de maconha. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,7 milhão, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.