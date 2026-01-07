DOF apreende carga da droga Ice avaliada em R$ 11 milhões e prende um homem em MS

Uma carreta Scania carregada com 151 quilos de Ice, uma droga sintética altamente viciante, foi apreendida por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na madrugada desta quarta-feira (7), na BR-487, em Itaquiraí – cidade localizada 184 km de Dourados. Na ação, um homem de 40 anos foi preso em flagrante.

O material apreendido, avaliado em mais de R$ 11 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Segundo a polícia, os militares realizavam patrulhamento pela rodovia, na zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor da carreta, que transportava carcaças de baterias de veículos.

Durante a entrevista, o motorista apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem. Em vistoria minuciosa, os policiais perceberam que algumas carcaças estavam violadas e localizaram diversos volumes do entorpecente ocultos na carga.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que havia sido contratado para pegar a carreta em Sete Quedas e levar até o município de Mogi das Cruzes (SP). (Com informações da assessoria)