Dourados

POLICIAL

DOF apreende carga da droga Ice avaliada em R$ 11 milhões e prende um homem em MS

Kátia Kuratone

Uma carreta Scania carregada com 151 quilos de Ice, uma droga sintética altamente viciante, foi apreendida por policiais militares do DOF nesta quarta-feira (7), na BR-487, em Itaquiraí. (Foto: DOF/Divulgação)
Uma carreta Scania carregada com 151 quilos de Ice, uma droga sintética altamente viciante, foi apreendida por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na madrugada desta quarta-feira (7), na BR-487, em Itaquiraí – cidade localizada 184 km de Dourados. Na ação, um homem de 40 anos foi preso em flagrante.

O material apreendido, avaliado em mais de R$ 11 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Segundo a polícia, os militares realizavam patrulhamento pela rodovia, na zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor da carreta, que transportava carcaças de baterias de veículos.

Durante a entrevista, o motorista apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem. Em vistoria minuciosa, os policiais perceberam que algumas carcaças estavam violadas e localizaram diversos volumes do entorpecente ocultos na carga.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que havia sido contratado para pegar a carreta em Sete Quedas e levar até o município de Mogi das Cruzes (SP). (Com informações da assessoria)

