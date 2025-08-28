DOF apreende carreta com mais de 12 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai na MS-145

Uma carreta Volvo, de cor azul, foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) carregada com mais de 12 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação foi registrada na tarde desta quarta-feira (27), no município de Angélica e resultou na prisão do condutor do veículo, um homem de 39 anos.
Segundo a polícia, o material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 820 mil e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.
Os policiais faziam patrulhamento pela MS-145, próximo ao Distrito de Ipezal. Ao perceber a presença do DOF o motorista da carreta realizou uma manobra e adentrou na MS-274, em direção a cidade de Angélica.
Após alguns quilômetros em acompanhamento, o suspeito foi alcançado. Ele ainda tentou fugir correndo a pé, em direção a uma mata, mas foi detido pelos policiais.
Em vistoria na carreta foram encontradas diversas caixas de cigarros de origem estrangeira, que totalizaram 12.650 pacotes. Questionado, o homem afirmou que pegou os cigarros em Maracaju e levaria até a cidade de Jacarezinho (PR).
