DOF apreende carreta com mais de 12 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai na MS-145

Uma carreta Volvo, de cor azul, foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) carregada com mais de 12 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação foi registrada na tarde desta quarta-feira (27), no município de Angélica e resultou na prisão do condutor do veículo, um homem de 39 anos.

Segundo a polícia, o material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 820 mil e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

Os policiais faziam patrulhamento pela MS-145, próximo ao Distrito de Ipezal. Ao perceber a presença do DOF o motorista da carreta realizou uma manobra e adentrou na MS-274, em direção a cidade de Angélica.