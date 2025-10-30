DOF apreende carreta com R$ 1,3 milhão em cigarros contrabandeados e prende motorista

Um homem de 47 anos foi preso ao ser flagrado transportando uma carreta Scania carregada com aproximadamente 22,9 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira.

A apreensão foi realizada por Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na tarde desta quarta-feira (29) em Deodápolis.

Durante a abordagem, os agentes também encontraram 67 pneus de diferentes tamanhos escondidos no veículo. A ação ocorreu no perímetro urbano do município, enquanto as equipes faziam patrulhamento de rotina.

Segundo o DOF, o motorista apresentou nervosismo e deu informações contraditórias sobre o transporte. Ao inspecionar o semirreboque, os policiais localizaram a carga ilícita. O valor total do material apreendido foi estimado em R$ 1,3 milhão.

O condutor informou que pegou a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que o destino final seria Nova Andradina, onde receberia R$ 5 mil pelo serviço de transporte.

Ele e os produtos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde responderá por contrabando e demais crimes relacionados. (Com informações da assessoria)