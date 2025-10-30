Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

DOF apreende carreta com R$ 1,3 milhão em cigarros contrabandeados e prende motorista

Kátia Kuratone

carreta Scania carregada com aproximadamente 22,9 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira. (Divulgação/DOF)
carreta Scania carregada com aproximadamente 22,9 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira. (Divulgação/DOF)

Um homem de 47 anos foi preso ao ser flagrado transportando uma carreta Scania carregada com aproximadamente 22,9 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira.

A apreensão foi realizada por Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na tarde desta quarta-feira (29) em Deodápolis.

Durante a abordagem, os agentes também encontraram 67 pneus de diferentes tamanhos escondidos no veículo. A ação ocorreu no perímetro urbano do município, enquanto as equipes faziam patrulhamento de rotina.

Segundo o DOF, o motorista apresentou nervosismo e deu informações contraditórias sobre o transporte. Ao inspecionar o semirreboque, os policiais localizaram a carga ilícita. O valor total do material apreendido foi estimado em R$ 1,3 milhão.

O condutor informou que pegou a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que o destino final seria Nova Andradina, onde receberia R$ 5 mil pelo serviço de transporte.

Ele e os produtos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde responderá por contrabando e demais crimes relacionados. (Com informações da assessoria)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos