DOF apreende maconha transportada dentro de fornos de pizza

Mais de uma tonelada de maconha, que estava escondida em equipamentos de fornos, possivelmente usados em pizzarias, e tinha como destino a cidade de Amambai, cidade localizada a 130 km de Dourados, foi apreendida em uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

De acordo com a polícia, a operação começou com a informação de que um caminhão transportando uma grande quantidade de droga teria saído de Coronel Sapucaia com destino a Amambai. Ao localizar o veículo em frente a uma residência, a abordagem foi realizada, mas os suspeitos fugiram.

A droga foi encontrada escondida nos fornos. Um homem de 53 anos foi preso. Ele atuava como “batedor” na operação criminosa e foi detido junto com dois veículos: o caminhão que transportava a droga e um Jeep Compass utilizado por ele.

A carga e os veículos foram levados para a sede do DOF em Dourados. A investigação segue para identificar outros envolvidos.